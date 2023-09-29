Генерал Браун став головнокомандувачем американських військ замість Міллі

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі офіційно передав повноваження генералу Чарльзу Брауну. Раніше той очолював Військово-повітряні сили.

Церемонія відбулася на військовій базі Маєр-Гендерсон Голл поблизу Вашингтона. У ній взяли участь президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін.

За словами Брауна, він має на меті стримувати агресію та вести бій там, де він потрібний. Генерал вважає, що необхідно модернізувати американську армію.