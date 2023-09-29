Палата представників США схвалила окремий транш для України на $300 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Палата представників США проголосувала за виділення Україні $300 мільйонів.
Про це пише Politico.
Перед цим цю суму вилучили з проєкту оборонного бюджету США, тому за виділення допомоги голосували окремо. Законопроєкт про витрати на оборону на $826 мільярдів теж ухвалили. Попри успішне голосування демократи вважають, що Кремль може представити цей крок як відмову американського Конгресу від України.
«Росіяни добре справляються з пропагандою. Це буде розіграно так, ніби Америка відмовляється від своїх зобовʼязань щодо України», — сказав демократ Адам Сміт.
- Частина республіканців із крила Дональда Трампа стверджують, що США дають Україні забагато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.
- Голова Палати представників від Республіканської партії Кевін Маккарті під час розмови з Володимиром Зеленським 21 вересня заявив, що не змінив своєї позиції та не підтримуватиме схвалення пакету допомоги Україні на $24 мільярди, натомість вимагатиме від Білого дому боротися з нелегальною міграцією.
- Однак цей транш у $300 мільйонів не пов’язаний з додатковим фінансуванням на $24 мільярди для України, яке Білий дім запросив у серпні.