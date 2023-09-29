Держдеп США розробляє план на випадок шатдауну

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Reuters

Державний департамент США уже кілька днів готує план на випадок шатдауну.

Про це пише Reuters із посиланням на брифінг речника Держдепартаменту Метью Міллера.

В уряді вирішують, які процеси можна призупинити в разі шатдауну, а які — ні.

«Ми продовжуємо сподіватися, що Конгрес виконає свою роботу і профінансує уряд, але ми готуємо план на випадок надзвичайних ситуацій, якщо він цього не зробить», — сказав Міллер.