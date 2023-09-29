Держдеп США розробляє план на випадок шатдауну
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Державний департамент США уже кілька днів готує план на випадок шатдауну.
Про це пише Reuters із посиланням на брифінг речника Держдепартаменту Метью Міллера.
В уряді вирішують, які процеси можна призупинити в разі шатдауну, а які — ні.
«Ми продовжуємо сподіватися, що Конгрес виконає свою роботу і профінансує уряд, але ми готуємо план на випадок надзвичайних ситуацій, якщо він цього не зробить», — сказав Міллер.
- У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун, або «закриття», настає, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування федеральних органів на рік. Білий дім і Конгрес досі не можуть погодити бюджет. До шатдауну залишилось дві доби — він може настати 1 жовтня.
- Шатдаун може статися через те, що республіканці Палати представників відхилили витрати на 2024 фінансовий рік. Республіканці контролюють Палату з перевагою 221 проти 212. Вони вимагають скоротити витрати ще на $120 мільярдів, а також посилити законодавство, щоб зупинити потік іммігрантів на кордоні з Мексикою.
- Напередодні, 25 вересня, речник Державного департаменту США Метью Міллер казав, що шатдаун загалом може вплинути на темпи допомоги Україні. А речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що шатдаун може завадити навчанню українських пілотів на F-16.