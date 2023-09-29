Ілон Маск звільнив з X (Twitter) команду, яка відповідала за боротьбу з дезінформацією про вибори

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Із компанії X (Twitter) звільнили команду фахівців, які відповідали за боротьбу з дезінформацією про вибори в соцмережі.

Про це пише Рolitico.

Маск сам заявив про скорочення команди і назвав її такою, що «сама підривала чесність виборів». Звільнення відбулося на тлі визнання Єврокомісією X (Twitter) найбільшим джерелом російської дезінформації та пропаганди.

Напередодні також стало відомо, що в X зникла можливість поскаржитися на дезінформацію про вибори. Цю функцію запустили у 2022 році. Вона дозволяла користувачам повідомляти про дезінформацію і маніпуляцію.