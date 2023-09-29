Ілон Маск звільнив з X (Twitter) команду, яка відповідала за боротьбу з дезінформацією про вибори
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Із компанії X (Twitter) звільнили команду фахівців, які відповідали за боротьбу з дезінформацією про вибори в соцмережі.
Про це пише Рolitico.
Маск сам заявив про скорочення команди і назвав її такою, що «сама підривала чесність виборів». Звільнення відбулося на тлі визнання Єврокомісією X (Twitter) найбільшим джерелом російської дезінформації та пропаганди.
Напередодні також стало відомо, що в X зникла можливість поскаржитися на дезінформацію про вибори. Цю функцію запустили у 2022 році. Вона дозволяла користувачам повідомляти про дезінформацію і маніпуляцію.
- У травні Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Перед цим платформа прибрала спеціальні позначки в російських і китайських пропагандистських медіа. Раніше їх маркували як такі, що фінансуються урядом.
- У червні Австралійська служба безпеки в інтернеті заявила, що про мову ворожнечі у Twitter (X) йдеться в кожній третій з усіх скарг на неї в інтернеті.
- У Франції погрожували заблокувати Twitter в ЄС через його вихід із Кодексу про дезінформацію. Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС.