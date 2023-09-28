Росіяни обстріляли Херсон і вбили трьох жінок

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Російські окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсону 28 вересня. Через обстріл загинули три жінки.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

Артилерійський снаряд прилетів на подвірʼя, де стояли три жінки. Одній з них було 43 роки, уточнив начальник МВА Роман Мрочко.

Поблизу місця події евакуйовали двох дітей. Їх оглянули медики, потому з ними працював психолог.

Прокуратура почала провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).