У Польщі підтвердили, що торік на територію країни впала українська ракета
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters
Польський міністр юстиції Збігнєв Зіобро підтвердив, що на територію Польщі впала українська ракета.
Про це пише польське агентство PAP.
За словами міністра, польська прокуратура зробила висновок, що ракета була українською, але російського чи ще радянського виробництва. Про те, що вона саме українська, на думку слідчих, свідчить місце запуску і приналежність до військової частини.
Водночас Збігнєв Зіобро сказав, що українська сторона нібито багато місяців не співпрацювала в цьому розслідуванні.
- 15 листопада 2022 року агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей. Rzeczpospolita уточнює, що це були чоловіки 59 і 60 років.
- Президент України Володимир Зеленський заперечив, що у Пшеводуві впала саме українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда тоді заявив, що на території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300, але невідомо, хто її запустив.
- 16 листопада минулого року Україна попросила надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.
- Телеканал CNN передавав, що українські військові повідомили США та союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця падіння в Польщі.
- 26 вересня польські правоохоронці дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводуві торік, імовірно, була українською. Вони вважають, що в Люблінському воєводстві впала зенітна ракета С-300 5-В-55 (російського виробництва).