У Польщі підтвердили, що торік на територію країни впала українська ракета

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Reuters

Польський міністр юстиції Збігнєв Зіобро підтвердив, що на територію Польщі впала українська ракета.

Про це пише польське агентство PAP.

За словами міністра, польська прокуратура зробила висновок, що ракета була українською, але російського чи ще радянського виробництва. Про те, що вона саме українська, на думку слідчих, свідчить місце запуску і приналежність до військової частини.

Водночас Збігнєв Зіобро сказав, що українська сторона нібито багато місяців не співпрацювала в цьому розслідуванні.