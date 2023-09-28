Швейцарські льодовики за два роки зменшилися на 10%

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Комісія Швейцарської академії наук повідомила про різке прискорення танення льодовиків у країні — через літню спеку та малосніжні зими за два роки вони втратили 10% обʼєму.

Про це пише Associated Press.

У Швейцарії, яка має найбільше льодовиків серед усіх країн Європи, у 2023 році зникло 4% від загального обʼєму льодовиків. У 2022 році — 6%, що стало найбільшою втратою льоду з початку вимірювань.

«Танення є драматичним, оскільки лише за два роки втрачено стільки ж льоду, скільки за період між 1960 і 1990 роками», — кажуть в академії.