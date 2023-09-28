СБУ ідентифікувала кадировського полковника, який катував українських полонених
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України ідентифікувала кадировського полковника, який катував українських полонених і вимагав гроші з їхніх сімей за припинення тортур. Ідеться про Зелімхана Агмерзоєва — командира 3 роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці.
За даними СБУ, в окупованому Мелітопольському районі Агмерзоєв сформував каральні загони, які під його командуванням влаштовували репресії проти цивільних і полонених. За його наказом українців жорстоко катували.
Агмерзоєв особисто телефонував родичам потерпілих і вимагав гроші за припинення знущань. Задокументовано факт вимагання ним 500 тисяч гривень у дружини полоненого військового ЗСУ. У разі несплати Агмерзоєв погрожував вбити або покалічити полоненого. Також він вимагав $20 тисяч за двох викрадених цивільних.
Агмерзоєву повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що в разі затримання йому загрожує 12 років увʼязнення.
- За злочини проти українців СБУ і правоохоронні органи повідомили про підозри десяткам чеченських військових і діячів. Серед них і Рамзан Кадиров, якого оголосили в розшук у листопаді 2022 року.