В Азербайджані заарештували колишнього голову уряду Нагірного Карабаху. Його звинувачують у фінансуванні тероризму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Азербайджані заарештували колишнього голову уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна, який обіймав цю посаду з 4 листопада 2022 року до 23 лютого 2023-го.
Як повідомляє Служба держбезпеки Азербайджану, його звинувачують у фінансуванні тероризму, участі у створенні та діяльності незаконних збройних формувань, а також у незаконному перетині кордону.
Щодо Варданяна проводиться попереднє розслідування «за фактом численних терористичних злочинів, скоєних незаконними вірменськими збройними формуваннями». За версією слідства, Варданян, будучи громадянином росії, у вересні 2022 року «незаконно перетнув кордон Азербайджану з метою скоєння диверсій» та організував діяльність збройних формувань у Нагірному Карабаху.
- Рубен Варданян — мільярдер вірменського походження і колишній власник інвестиційної компанії «Трійка Діалог». З листопада 2022 року до лютого 2023 року Варданян обіймав посаду голови уряду невизнаної республіки Нагірного Карабаху, лідер якої 28 вресня 2023 року оголосив про її ліквідацію. Варданяна затримали 27 вересня на КПП у Лачинському коридорі. Того ж дня його доставили до Баку.
- Варданян вважаєтсья проросійським бізнесменом і політиком. У розслідуванні The Washington Times його називали одним із найбагатших людей росії та близьким другом путіна. Варданяна звинувачують у відмиванні грошей через офшорні компанії та переказі коштів наближеним до путінського режиму.