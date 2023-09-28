В Азербайджані заарештували колишнього голову уряду Нагірного Карабаху. Його звинувачують у фінансуванні тероризму

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В Азербайджані заарештували колишнього голову уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна, який обіймав цю посаду з 4 листопада 2022 року до 23 лютого 2023-го.

Як повідомляє Служба держбезпеки Азербайджану, його звинувачують у фінансуванні тероризму, участі у створенні та діяльності незаконних збройних формувань, а також у незаконному перетині кордону.

Щодо Варданяна проводиться попереднє розслідування «за фактом численних терористичних злочинів, скоєних незаконними вірменськими збройними формуваннями». За версією слідства, Варданян, будучи громадянином росії, у вересні 2022 року «незаконно перетнув кордон Азербайджану з метою скоєння диверсій» та організував діяльність збройних формувань у Нагірному Карабаху.