Британський музей попросив громадськість допомогти повернути вкрадені експонати

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Британський музей звернувся до громадськості з проханням допомогти ідентифікувати і повернути стародавні артефакти, які зникли з його колекції.

Про це пише BBC.

У музеї уточнили, що більшість із них – грецькі та римські дорогоцінні камені і ювелірні вироби. На сайті установи опублікували фото деяких з них.

Уже вдалося повернути 60 предметів. Іще 300 ідентифікували.

«Якщо у вас можуть бути або були предмети з Британського музею, або якщо у вас є будь-яка інша інформація, яка може нам допомогти, будь ласка, звʼяжіться з нами», — закликали на сайті музею.

Установа співпрацюватиме із міжнародною групою експертів, щоб повернути експонати. Вони уже є у Реєстрі втрачених предметів мистецтва.