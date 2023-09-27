Польща взяла тиждень на розгляд плану України щодо експорту зерна. Київ закликають відкликати скаргу до СОТ

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Україна і Польща провели переговори щодо запропонованої українською стороною процедури ліцензування агропродукції, зокрема зерна. Польский уряд готовий вивчити українську пропозицію і взяв на це тиждень.

Про це повідомляють міністерства сільського господарства обох країн.

Польський міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус наполягає на тому, щоб українське зерно «не текло до Польщі» й Україна взяла це до відома. Наступного тижня міністр аграрної політики Микола Сольський та Телус зустрінуться і ще раз обговорять процедуру ліцензування.

Телус окремо запропонував Україні відкликати скаргу, подану до Світової організації торгівлі.

Сольський розказав, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви, де обговорюватимуть перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, що має спростити транзит через Польщу. У серпні такий механізм контролю погодили Угорщина і Словаччина.

Телус обговорення контролю підтвердив.

«Зараз ми на останньому етапі домовленостей з Литвою, щоб перенести контроль з українсько-польського кордону до порту в Литві. Ідеться про контроль, який буде гарантувати, що зерно виїжджатиме за межі ЄС. Український міністр також запропонував, щоб такий же контроль перенести на німецьку сторону, аби він здійснювався не на нашому спільному кордоні, а в німецьких портах. Ми ці питання обдумаємо й обговоримо», — сказав він у коментарі «Радіо Свобода».