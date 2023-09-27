Німецька вівчарка Джо Байдена знову покусала працівника Секретної служби
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Німецька вівчарка президента США Джо Байдена Командор знову покусала агента Секретної служби США в Білому домі. Це сталося в понеділок, 25 вересня, повідомляє CNN.
«Учора близько 20:00 офіцер поліції Секретної служби зіткнувся з домашнім улюбленцем президентської родини і був укушений. Медичний персонал надав офіцеру комплексну допомогу», — повідомив журналістам начальник служби звʼязку Секретної служби Ентоні Гульєлмі. За його словами, постраждалий почувається добре.
Це вже 11-й випадок, коли Командор укусив співробітника Білого дому або резиденції Байденів. Перед цим собака нападав на людей щонайменше 10 разів за пʼять місяців (з жовтня 2022 року до січня 2023-го). У листопаді 2022 року одного офіцера навіть госпіталізували через укус пса.
Раніше в Білому домі заявляли, що Байдени проведуть додаткову підготовку і покращать методи виховання вівчарки.
Відповідаючи на запитання CNN про навчання Командора, речниця першої леді США Елізабет Александер сказала: «Президентська родина продовжує працювати над тим, щоб допомогти Командору впоратися з часто непередбачуваними ситуаціями на території Білого дому».
- Джо Байден у січні 2021 року, після вступу на посаду, привіз із собою в Білий дім двох німецьких вівчарок. Старший пес — Чемп — помер у червні у віці 13 років. Молодший — Мейджор — час від часу кусав людей в Білому домі, тому його відправляли на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час.
- Байден переїхав до Білого дому зі своїми домашніми улюбленцями. Цій традиції слідували багато американських президентів. Дональд Трамп став першим президентом США за понад 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі. Він пояснював, що не має тварини через брак часу.