Німецька вівчарка Джо Байдена знову покусала працівника Секретної служби

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Reuters

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена Командор знову покусала агента Секретної служби США в Білому домі. Це сталося в понеділок, 25 вересня, повідомляє CNN.

«Учора близько 20:00 офіцер поліції Секретної служби зіткнувся з домашнім улюбленцем президентської родини і був укушений. Медичний персонал надав офіцеру комплексну допомогу», — повідомив журналістам начальник служби звʼязку Секретної служби Ентоні Гульєлмі. За його словами, постраждалий почувається добре.

Reuters

Це вже 11-й випадок, коли Командор укусив співробітника Білого дому або резиденції Байденів. Перед цим собака нападав на людей щонайменше 10 разів за пʼять місяців (з жовтня 2022 року до січня 2023-го). У листопаді 2022 року одного офіцера навіть госпіталізували через укус пса.

Раніше в Білому домі заявляли, що Байдени проведуть додаткову підготовку і покращать методи виховання вівчарки.

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Відповідаючи на запитання CNN про навчання Командора, речниця першої леді США Елізабет Александер сказала: «Президентська родина продовжує працювати над тим, щоб допомогти Командору впоратися з часто непередбачуваними ситуаціями на території Білого дому».