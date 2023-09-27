The Guardian: Україна передала союзникам звіт про комплектуючі Shahed і пропонує атаки на їх виробництва

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Український уряд передав у серпні цього року країнам «Великої сімки» (G7) звіт про комплектуючі іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. У ньому сказано, що значну кількість запчастин до дронів виробляють компанії зі штаб-квартирами у США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії, Польщі та інших країнах.

Видання The Guardian із посиланням на цей звіт пише, що українська сторона нібито запропонувала союзникам атакувати виробництва цих дронів у Сирії, Ірані та російській економічній зоні «Алабуга».

Видання пише, що українська сторона згодна сама завдавати ракетних ударів по виробництвах, якщо союзники нададуть необхідне озброєння, йдеться в документі.

У звіті вказано, що іранське виробництво БпЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні комплектуючі, поставки яких погано контролюються. Також у ньому є митні дані, з яких випливає, що майже всі запчастини до дронів надходять до Ірану через Туреччину, Індію, Казахстан, Узбекистан, Вʼєтнам і Коста-Ріку.