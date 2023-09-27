У соцмережі X (Twitter) зникла функція скарги на дезінформацію про вибори

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У соцмережі X Ілона Маска, раніше відомій як Twitter, зникла можливість поскаржитися на дезінформацію про вибори.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідницьку організацію Reset.Tech Australia.

Цю функцію запровадили на Twitter у 2022 році. Завдяки їй користувачі могли повідомляти про оманливі політичні публікації. Минулого тижня категорію «політика» видалили з переліку всюди, крім Європейського Союзу. Функція подати іншу скаргу, як-от про пропагування насильства чи ворожнечі, досі працює.

«Було б корисно зрозуміти, чому X, здавалося б, не дотримується своїх зобовʼязань щодо помʼякшення [впливу] серйозної дезінформації, яка призвела до справжньої політичної нестабільності у США, особливо напередодні «видатного року» виборів у всьому світі», — сказала виконавча директорка Reset.Tech Australia Еліс Докінз.

За даними Reset.Tech Australia, протягом трьох тижнів X не видалив і не позначив жодної публікації з дезінформацією про австралійський референдум, навіть коли функція ще була доступною.