У соцмережі X (Twitter) зникла функція скарги на дезінформацію про вибори
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
У соцмережі X Ілона Маска, раніше відомій як Twitter, зникла можливість поскаржитися на дезінформацію про вибори.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідницьку організацію Reset.Tech Australia.
Цю функцію запровадили на Twitter у 2022 році. Завдяки їй користувачі могли повідомляти про оманливі політичні публікації. Минулого тижня категорію «політика» видалили з переліку всюди, крім Європейського Союзу. Функція подати іншу скаргу, як-от про пропагування насильства чи ворожнечі, досі працює.
«Було б корисно зрозуміти, чому X, здавалося б, не дотримується своїх зобовʼязань щодо помʼякшення [впливу] серйозної дезінформації, яка призвела до справжньої політичної нестабільності у США, особливо напередодні «видатного року» виборів у всьому світі», — сказала виконавча директорка Reset.Tech Australia Еліс Докінз.
За даними Reset.Tech Australia, протягом трьох тижнів X не видалив і не позначив жодної публікації з дезінформацією про австралійський референдум, навіть коли функція ще була доступною.
- У травні Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Перед цим платформа прибрала спеціальні позначки в російських і китайських пропагандистських медіа. Раніше їх маркували як такі, що фінансуються урядом.
- У червні Австралійська служба безпеки в інтернеті заявила, що про мову ворожнечі у Twitter (X) йдеться в кожній третій з усіх скарг на неї в інтернеті.
- У Франції також погрожували заблокувати Twitter в ЄС через його вихід із Кодексу про дезінформацію. Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС.