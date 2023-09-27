Україна бойкотуватиме турніри УЄФА за участі росіян і просить інші країни робити так само

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Українська асоціація футболу не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд і звертається до інших асоціацій — членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.

«Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним і таким, що толерує російську агресивну політику. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути це рішення і залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях», — ідеться в заяві асоціації.