Україна бойкотуватиме турніри УЄФА за участі росіян і просить інші країни робити так само
- Автор:
- Костя Андрейковець
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jgareri / Getty Images
Українська асоціація футболу не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд і звертається до інших асоціацій — членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.
«Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним і таким, що толерує російську агресивну політику. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути це рішення і залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях», — ідеться в заяві асоціації.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях.
- При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.
- Після цього Федерація футболу Англії виступила проти рішення УЄФА. Англійці не гратимуть із росіянами в жодній віковій категорії.