Збірна Англії проти рішення УЄФА допустити російські команди U-17. Англійці не гратимуть із росіянами
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sitade / Getty Images
Футбольна асоціація Англії відреагувала на допуск УЄФА збірної росії та російських команд U-17 до свої змагань.
Англійська асоціація заявила, що англійці не гратимуть із російськими командами в жодних вікових категоріях. «Ми не підтримуємо позицію повторного допуску росії до змагань УЄФА в різних вікових категоріях, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти росії», — заявили в організації, пише The Times.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях.
- При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.