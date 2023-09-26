Спікер Палати громад Канади пішов у відставку після запрошення до парламенту ветерана дивізії СС «Галичина»

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Спікер Палати громад парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку. Причиною цього стало запрошення до парламенту ветерана української дивізії СС «Галичина» Ярослава Гуньки.

Рота не попередив свій уряд і українську делегацію про своє рішення запросити Гуньку. Канада і досі вважає «нацистським» підрозділом дивізію, у якій воював ветеран.

Після цього уряд премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо закликав спікера Палати громад піти у відставку.

Зокрема, таку заяву зробила міністр закордонних справ Мелані Жолі.

«Це абсолютно неприйнятно. Це було ганьбою для Палати представників та канадців, і я думаю, що спікеру слід прислухатися до думки членів та піти у відставку», — сказала Жолі, додавши, що обговорила ситуацію з українським урядом.

Напередодні Рота вибачився за своє рішення перед Палатою.

Медіа пишуть, що Гунька був бійцем української дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала в Другій світовій війні у складі Ваффен-СС нацистської Німеччини.