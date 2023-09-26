З одеських портів тимчасовим коридором успішно пройшли сім суден. У них не було безпекових гарантій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Erik Odiin / Unsplash
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що з чи до одеських портів успішно пройшли тимчасовим гуманітарним коридором сім суден.
Про це він сказав на брифінгу Ukraine Media Center Odesa, передає Інтерфакс.
Два судна зайшли в одеські порти, а пʼять вийшли — вони стояли в Україні з початку повномасштабної російсько-української війни. Далі судна потрапили в територіальні води Румунії, Болгарії й Туреччини — і до Босфорської затоки.
«Ми робимо все, щоб гарантувати безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах», — додав речник.
Небезпеку в Чорному морі створюють російські авіація й ракети, тоді як корабельні угруповання окупанти вже не заводять в акваторію і тримають їх біля Новоросійської бази.
- 16 вересня перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Серед них було Resilient Africa, яке зайшло в порт «Чорноморськ» і вийшло звідти 19 вересня, попрямувавши до Босфору. На ньому було три тисячі тонн зерна.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту.