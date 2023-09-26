З одеських портів тимчасовим коридором успішно пройшли сім суден. У них не було безпекових гарантій

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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що з чи до одеських портів успішно пройшли тимчасовим гуманітарним коридором сім суден.

Про це він сказав на брифінгу Ukraine Media Center Odesa, передає Інтерфакс.

Два судна зайшли в одеські порти, а пʼять вийшли — вони стояли в Україні з початку повномасштабної російсько-української війни. Далі судна потрапили в територіальні води Румунії, Болгарії й Туреччини — і до Босфорської затоки.

«Ми робимо все, щоб гарантувати безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах», — додав речник.

Небезпеку в Чорному морі створюють російські авіація й ракети, тоді як корабельні угруповання окупанти вже не заводять в акваторію і тримають їх біля Новоросійської бази.