Аварія катера на Дунаї: в Угорщині увʼязнили українського капітана

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Українського капітана круїзного лайнера Vikyn Sigyn Юрія Чаплинського, який зіткнувся з невеликим туристичним катером Mermaid на річці Дунай у Будапешті, увʼязнили на пʼять років. Через аварію загинули 28 людей.

Про це пише BBC.

Капітан Чаплинський заперечував провину, але його визнали винним у грубій недбалості. Чоловік може подати апеляцію.

Під час зливи у травні 2019 року катер Mermaid із південнокорейськими туристами на борту затонув за кілька секунд після зіткнення з лайнером.

У березні 2020 року угорська прокуратура заявила суду, що Чаплинський неналежним чином керував судном протягом кількох хвилин під час зливи.

«Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю жахливу трагедію, я не можу спати, і я думаю, що це те, із чим мені доведеться жити до кінця свого життя», — сказав Чаплинський в суді.