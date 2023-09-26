Rzeczpospolita: Польські правоохоронці стверджують, що торік у Польщі впала українська ракета
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- Анна Холоднова
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Поліція Польщі / Rzeczpospolita
Під час розслідування польські правоохоронці дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводові торік, імовірно, була українською.
Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на джерела.
«Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст», — сказав журналістам речник Національної прокуратури Лукаш Лапчинський. Він також сказав, що Польща направила Україні заявку про правову допомогу і чекає на відповідь.
За даними видання, у місті Пшеводово в Люблінському воєводстві впала зенітна ракета С-300 5-В-55 (російського виробництва), і прокуратура нібито знає, з якого місця в Україні її запустили.
Також джерела Rzeczpospolita стверджують, що ракета не могла бути російською. Слідчі вважають, що тоді російські позиції були в місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводова, тому що вона має радіус дії від 75 до 90 кілометрів.
«Навіть якщо припустити, що російські батареї були в Білорусі, то від місця, де вони тоді стояли, до Пшеводова по прямій 150 кілометрів. По-друге, росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі», — йдеться в матеріалі.
- 15 листопада 2022 року агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей. Rzeczpospolita уточнює, що це були чоловіки 59 і 60 років.
- Президент України Володимир Зеленський заперечив, що у Пшеводові впала саме українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда тоді заявив, що на території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300, але невідомо, хто її запустив.
- 16 листопада минулого року Україна попросила надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.
- Телеканал CNN передавав, що українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця падіння в Польщі.