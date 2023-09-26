Rzeczpospolita: Польські правоохоронці стверджують, що торік у Польщі впала українська ракета

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Поліція Польщі / Rzeczpospolita

Під час розслідування польські правоохоронці дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводові торік, імовірно, була українською.

Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на джерела.

«Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст», — сказав журналістам речник Національної прокуратури Лукаш Лапчинський. Він також сказав, що Польща направила Україні заявку про правову допомогу і чекає на відповідь.

За даними видання, у місті Пшеводово в Люблінському воєводстві впала зенітна ракета С-300 5-В-55 (російського виробництва), і прокуратура нібито знає, з якого місця в Україні її запустили.

Також джерела Rzeczpospolita стверджують, що ракета не могла бути російською. Слідчі вважають, що тоді російські позиції були в місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводова, тому що вона має радіус дії від 75 до 90 кілометрів.

«Навіть якщо припустити, що російські батареї були в Білорусі, то від місця, де вони тоді стояли, до Пшеводова по прямій 150 кілометрів. По-друге, росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі», — йдеться в матеріалі.