Південна Корея провела військовий парад вперше за десятиліття

Новини

Уперше за десять років Південна Корея влаштувала військовий парад на тлі напруження відносин із КНДР.

Про це пише AFP.

Пхеньян регулярно проводить масштабні військові паради, але в Сеулі такі заходи традиційно влаштовують кожні пʼять років на честь Дня збройних сил Південної Кореї.

Однак останній парад був у 2013 році. Через п’ять років у країні замість нього провели святкову церемонію як знак мирного ставлення до Північної Кореї.

Нині в центрі Сеула марширували близько 6700 військових у супроводі 340 одиниць військової техніки. Проте польоти військових літаків, у зокрема винищувачів F-35, скасували через погані погодні умови. У параді також взяли участь 300 американських військових