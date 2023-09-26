Spotify не заборонятиме музику, створену штучним інтелектом
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Charles Deluvio / Unsplash
Керівник Spotify Деніел Ек заявив, що його платформа не заборонятиме контент, створений штучним інтелектом.
Про це пише BBC.
За його словами, технології ШІ можна використовувати для створення музики, однак імітувати артистів без їхньої згоди не варто. Також компанія не дозволяє використовувати свій контент для навчання ШІ.
- Раніше музикант під псевдонімом Ghostwriter створив трек Heart on My Sleeve за допомогою нейромережі. Він використав штучний інтелект для імітації вокалу Drake і The Weeknd. Spotify видалив пісню, а премія «Греммі» розгляне цю композицію.