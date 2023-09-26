США надають Польщі $2 мільярди позики на оборонну модернізацію
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сполучені Штати оголосили про підписання угоди про пряму позику на $2 мільярди. Кошти спрямують на оборонну модернізацію Польщі.
Про це повідомили в Держдепі США.
До $60 мільйонів із цієї позики направлять на підтримку термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Штатах.
Раніше Польща замовила у США танки Abrams і 500 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також країна закупить у Lockheed Martin 96 ударних гелікоптерів Apache і створить центр їх обслуговування на базі заводу WZL-1 у місті Бидгощ.
- Після початку повномасштабної війни в Україні Польща пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити на оборону майже 4% цьогорічного ВВП.