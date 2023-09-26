Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Влучили в припортову інфраструктуру
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- Анна Холоднова
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Уночі проти 26 вересня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив голова ОВА Кіпер.
Більшість дронів збила ППО, однак є влучання у припортову інфраструктуру.
Постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого ушпиталили з важкою травмою руки. Пошкоджені будівля пункту пропуску, складські приміщення, майже 30 вантажівок. Шість фур горіли. Пожежі ліквідували рятувальники.
- Напередодні росіяни цілили по Одещині 19 ударними дронами Shahed і двома надзвуковими ракетами «Онікс». Удар пошкодив морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, який наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Ракети «Онікс» зруйнували зерносховища.