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Від нічної атаки на Одесу постраждали 9 обʼєктів під охороною ЮНЕСКО

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Від нічної ракетної та дронової атаки росіян в Одесі постраждали девʼять обʼєктів культурної спадщини з охоронної зони ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Постраждали:

Усі ці будівлі є памʼятками архітектури національного значення. У приміщеннях вибуховою хвилею пошкоджені або розбиті вікна. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.