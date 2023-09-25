Від нічної атаки на Одесу постраждали 9 обʼєктів під охороною ЮНЕСКО
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Від нічної ракетної та дронової атаки росіян в Одесі постраждали девʼять обʼєктів культурної спадщини з охоронної зони ЮНЕСКО.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Постраждали:
- Воронцовський палац (1824—1829), пров. Воронцовський, 2;
- Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;
- Будинок Серато і Верані (1824—1826), бульвар Приморський, 4;
- Будинок прибутковий Лерхе (1823—1826), бульвар Приморський, 5;
- Будинок Зонтага (1826—1827, 1850), бульвар Приморський, 6;
- Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;
- Палац (обʼєм фасадної будівлі) (1829—1830), бульвар Приморський, 9;
- Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898—1899), бульвар Приморський, 11;
- Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.
Усі ці будівлі є памʼятками архітектури національного значення. У приміщеннях вибуховою хвилею пошкоджені або розбиті вікна. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.
- У ніч на 25 вересня росіяни запустили по Одесі та області 12 крилатих ракет «Калібр», дві протикорабельні ракети П-800 «Онікс» та 19 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Сили ППО збили 11 «Калібрів» та всі 19 дронів. Атакою був зруйнований Одеський морський вокзал і його готель, зерносховища, а уламки впали на складські будівлі одного з підприємств і приватний будинок у передмісті Одеси. Окрім цього, вибуховою хвилею було пошкоджено низку будинків.