Незалежна комісія ООН вважає, що росія скоює злочин — підбурювання до геноциду українського народу

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Getty Images / «Бабель»

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні продовжує виявляти системні тортури цивільного населення на окупованих територіях та заклики з боку росії до геноциду українського народу.

Про це йдеться в релізі, що є в розпорядженні «Бабеля».

В останній доповіді Комісія заявила, що росіяни продовжують завдавати шкоди цивільному населенню (катування, сексуальне та ґендерно зумовлене насильство) та енергетичній інфраструктурі. Комісія також розслідує причини прориву греблі в Новій Каховці та його вплив на цивільне населення.

У Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідній кімнаті, тому вони були вимушені ставати опосередкованими свідками насильства.

Комісія також занепокоєна звинуваченнями у геноциді в Україні. Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. Комісія наразі продовжує свої розслідування з цього питання.