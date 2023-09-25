ССО підтвердили ліквідацію командувача Чорноморського флоту рф під час атаки на штаб у Севастополі

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Сили спеціальних операцій підтвердили ліквідацію командувача Чорноморського флоту рф Віктора Соколова, який був у штабі, коли по ньому завдали ракетного удару.

Також загинули 34 офіцери, а ще 105 окупантів дістали поранення.

Будівля штабу не підлягає відновленню.

Нагадаємо, по штабі Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару під час наради керівного складу.