Джерело «Бабеля» в ГУР: Дрон атакував командування авіаполку росіян у Курську
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Джерело «Бабеля» в ГУР повідомило, що 24 вересня на аеродромі «Халіно» в Курській області безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.
Поранені або загинули:
- командир 14 авіаполку;
- один із його заступників;
- група офіцерів-авіаторів;
- представник військової контррозвідки ФСБ;
- працівники аеродрому.
Наразі розвідка уточнює дані щодо їхнього стану. Зазначимо, що на озброєнні цього полку стоять літаки Су-30СМ.
- Вранці 25 вересня у російському Курську також лунали вибухи — це наслідки прямого влучання українського безпілотника в будівлю Міністерства внутрішніх справ.