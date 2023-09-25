Міжнародний суд ООН продовжує слухання за позовом України проти росії — свої аргументи наводить рф

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Міжнародний суд ООН сьогодні продовжить слухання за позовом України проти росії в справі про геноцид. Сторони мають надати аргументи щодо того, чи має право суд розглядати позов України.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Росіяни наполягають, що суд такої юрисдикції не має. Впродовж дня виступатиме саме російська делегація — вони мають поглибити свої аргументи, а також надати відповіді на аргументи української сторони та заяви 32 країн, які долучилися до українського позову. Останнє слухання відбудеться в середу — тоді вже українська делегація надаватиме остаточні контраргументи на заяви росіян.

Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Україна просить суд притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

Цей позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Кремль звинувачував Київ у «геноциді» жителів Донбасу і використав це як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.