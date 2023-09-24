Росіяни запровадили комендантську годину й військову цензуру на окупованій частині Донеччини

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Марієнко Андрій / УНІАН

В окупованій частині Донецької області запроваджують комендантську годину та військову цензуру.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00. Також в окупованій області відтепер заборонені мітинги, демонстрації та страйки на підприємствах.

Цензуру вводять щодо поштового листування, повідомлень у соцмережах та месенджерах, електронної пошти, а телефонні розмови будуть контролювати. Найімовірніше, їх прослуховуватимуть.

Чиновникам і людям, які отримують зарплату з російського бюджету, заборонили виїжджати до будь-якої іншої країни, крім росії, без попереднього повідомлення про це.