Кандидат у президенти США Десантіс проти членства України в НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО. Він вважає, що це не відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів.
Про це пише Bloomberg.
«Я не думаю, що членство [України] в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, — більше зобовʼязань для нас. Тож якщо нам додається більше зобовʼязань, які вигоди ми отримуємо натомість?» — сказав він.
Також Десантіс висловися з приводу допомоги Україні. На його думку, США не повинні давати необмежену допомогу, якщо Україна «не використовує важелів впливу, щоб закінчити війну».
- Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Десантіс — один із основних конкурентів Дональда Трампа, який вже оголосив про намір йти у президенти. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну «територіальною суперечкою». Після критики Десантіс назвав путіна воєнним злочинцем.