Україна та держави ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити зернове питання

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Thierry Monasse / Contributor

Наступного четверга, 28 вересня, у Брюсселі зберуться представники України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії та інших зацікавлених країн-членів ЄС, щоб обговорити вирішення проблем з експортом українського зерна.

Речниця Європейської комісії Міріам Гарсія Феррер заявила, що на зустрічі мають ухвалити запропонований Україною план дій, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми завершили розробку наших коментарів щодо українського плану дій, який був представлений у понеділок на зустрічі Координаційної платформи. Обміни думками були дуже конструктивними, ми бачили дуже позитивний шлях уперед. Сьогодні ми надіслали запрошення до участі в зустрічі Координаційної платформи наступного четверга. Ми матимемо можливість завершити роботу над цим планом дій, щоб він міг запрацювати якнайшвидше», — сказала вона.

Феррер додала, що план дій має різні складові. Ідеться, зокрема, про більш жорсткий контроль за експортом української сільськогосподарської продукції, інформаційну кампанію з розʼяснення експортерам вразливості ринків у країнах-сусідах, узагальнення інформації щодо кінцевих споживачів продукції тощо.

Головним елементом плану є ліцензування експортних операцій з аграрними продуктами, на які раніше поширювалися захисні торгові заходи з боку ЄС.