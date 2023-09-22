Іран показав дрон «найбільшого радіусу дії у світі» на річницю війни з Іраком
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
На військовому параді до річниці війни з Іраком Іран показав безпілотник з «найбільшим радіусом дії у світі», а також балістичні й гіперзвукові ракети.
Про це пише Reuters із посиланням на іранські державні медіа.
Ще минулого місяця Іран заявив, що побудував передовий безпілотник Mohajer-10 зі збільшеною дальністю й тривалістю польоту.
Дрон нібито має діапазон дії дві тисячі кілометрів і може летіти до 24 годин, а його корисне навантаження сягати 300 кілограмів — це вдвічі перевищує можливості Mohajer-6.
Війна між Іраком та Іраном відбувалася в 1980-х. Ірак вважав частину іранських територій своїми «одвічними землями», напав на сусідню країну і спершу швидко просувався її територією. Та коли війська Саддама Хусейна виснажилися, Іран провів кілька успішних контрнаступальних операцій і зайшов на іракську територію — адже Тегеран теж має до Іраку територіальні претензії. Після цього почалася тривала позиційна війна, яка тліла ще вісім років, допоки не завершилася.
- Сполучені Штати звинувачують Іран у постачанні дронів Mohajer-6 росії для її війни проти України. Тегеран це заперечує. 19 вересня США запровадили нові санкції проти Ірану і росії. Вони стосуються іранської авіаційної промислової компанії (HESA), яка виробляє іранські БпЛА серій Ababil і Shahed.
- 20 липня Рада Європейського Союзу ухвалила додаткові санкції проти Ірану за його військову підтримку режиму в Сирії та війни росії проти України. Під забороною опинився експорт із ЄС до Ірану компонентів для виробництва безпілотників. Також введені нові обмеження на подорожі та заморожені активи людей, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.