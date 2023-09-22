Іран показав дрон «найбільшого радіусу дії у світі» на річницю війни з Іраком

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Reuters

На військовому параді до річниці війни з Іраком Іран показав безпілотник з «найбільшим радіусом дії у світі», а також балістичні й гіперзвукові ракети.

Про це пише Reuters із посиланням на іранські державні медіа.

Ще минулого місяця Іран заявив, що побудував передовий безпілотник Mohajer-10 зі збільшеною дальністю й тривалістю польоту.

Reuters

Дрон нібито має діапазон дії дві тисячі кілометрів і може летіти до 24 годин, а його корисне навантаження сягати 300 кілограмів — це вдвічі перевищує можливості Mohajer-6.

Війна між Іраком та Іраном відбувалася в 1980-х. Ірак вважав частину іранських територій своїми «одвічними землями», напав на сусідню країну і спершу швидко просувався її територією. Та коли війська Саддама Хусейна виснажилися, Іран провів кілька успішних контрнаступальних операцій і зайшов на іракську територію — адже Тегеран теж має до Іраку територіальні претензії. Після цього почалася тривала позиційна війна, яка тліла ще вісім років, допоки не завершилася.