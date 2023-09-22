Президент Туреччини поскаржився на «кольори ЛГБТ» в залі ООН

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REUTERS / Mike Segar

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поскаржився, що йому незручно перебувати в залі ООН серед «кольорів ЛГБТ». Насправді ж вона прикрашена в кольори Цілей сталого розвитку.

Про це пише Reuters.

Ердоган сказав, що хотів би обговорити це з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

«Одна з проблем, яка мене найбільше турбує... це те, що, заходячи до Генеральної Асамблеї ООН, ви бачите кольори ЛГБТ на сходах та в інших місцях», — заявив турецький президент.

REUTERS / Mike Segar

Деякі дипломати ООН припустили, що Ердоган, можливо, переплутав 17 кольорів, пов’язаних із Цілями сталого розвитку, якими декорована штаб-квартира ООН, з з кольорами прапора ЛГБТ-спільноти (там їх усього шість — червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій і фіолетовий).