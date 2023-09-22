YouTube анонсував інструменти редагування відео на основі ШІ

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Videvo

YouTube анонсував нові продукти для редагування довгих і коротких відео. Останні — це Shorts. Вони будуть на основі штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Скоро стане доступним Dream Screen, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб додавати тло й картинки на Shorts.

Також компанія презентувала мобільний застосунок YouTube Create, створений на основі ШІ та покликаний спростити роботу зі створення відео. У застосунку можна буде редагувати відео, додавати автоматичні субтитри, озвучувати його тощо. Зараз компанія проводить бета-тестування на Android.

Також творці на YouTube отримають більше інструментів, які допоможуть шукати музику та вставки для відео на основі ШІ.