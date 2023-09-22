США повернули Україні артефакти, викрадені з окупованих територій
- Автор:
- Ліза Бровко
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У США президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими окупантами з тимчасово окупованих територій України.
Українські артефакти конфіскували Штати: у червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, який виявився європейською залізною сокирою XVII ст. з молотом на задній частині. Її незаконно вивезли з України.
Також американські правоохоронці вилучили артефакти, які нелегально ввезли до США з росії: три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізні скіфські мечі-акінаки VI ст. до н. е. та один залізний наконечник списа орієнтовно 500—1200 р. до н. е.
- 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів зобовʼязав археологічний музей в Амстердамі передати 565 експонатів з виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Києва. Експонати «застрягли» там у 2014 році — їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні девʼять років росія й Україна в судах сперечалися, куди виставка має повернутися.
- У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання — 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона — стала предметом спору.