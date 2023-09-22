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Україна отримає від США 47-й пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Автор:
Ліза Бровко
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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325$ мільйонів.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

До пакета ввійдуть:

Це вже 47-й пакет військової допомоги, наданий Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року. Загальна допомога вже сягнула $46 мільярдів.