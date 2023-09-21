Суд узяв під цілодобовий арешт заступника Самбірського ТЦК, який катував двох чоловіків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, який разом з іншим військовослужбовцем катував і утримував двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта побиття триває.
Суд обрав посадовцю цілодобовий домашній арешт терміном на 60 днів.
Працівники ДБР подали клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як встановило слідство, заступник і військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували у приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.
20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру в незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).