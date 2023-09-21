СБУ повідомила про підозру керівникам заводу в Сумах. Вони постачали росіянам насоси для атомних реакторів

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СБУ

Служба безпеки ліквідувала схему поставки насосів до росії. Їх виготовляли на одному з заводів у Сумах. Статутний капітал, нерухоме та рухоме майно підприємства арештували.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід санкцій. Для цього використовували «фірми-прокладки» з декількох країн Європи та Азії. Вони закупляли насоси нібито для своїх потреб, а потім переправляли товар кінцевим замовникам до рф.

СБУ

Це обладнання також продавали до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом «Росатому».

Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину.

Двом посадовцям заводу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою). Їм загрожує до 10 років тюрми.