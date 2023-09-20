На окупованій ЗАЕС працюють 822 українські атомники — ще до двох тисяч не пускають на роботу

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На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зараз працюють 822 українські атомники. Ще 2 083 працівників окупанти не пускають на станцію.

Про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.

За його словами, з працівниками ЗАЕС Енергоатом спілкується неофіційно, бо російські окупанти заборонили атомникам використовувати засоби звʼязку.

Котін підтвердив, що окупанти час від часу затримують і катують український персонал станції, щоб змусити співпрацювати з «Росатомом»