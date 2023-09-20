Влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки вирішила припинити вогонь
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Так звана влада Нагірного Карабаху вирішила припинити вогонь. Бойові дії мають припинити з 13:00 20 вересня 2023 року.
Про це повідомляє видання 24News із посиланням на інфоцентр невизнаної республіки.
Невизнана «Республіка Арцах» прийняла пропозицію командування російської миротворчої місії. У рамках угоди вірменські війська виведуть «із зони розгортання російського миротворчого контингенту», а озброєні підрозділи невизнаної республіки будуть розформовані, важку техніку також виведуть.
Представники Нагірного Карабаху та Азербайджану проведуть зустріч у місті Євлах 21 вересня. На ній обговорюватимуть «питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану».
Міноборони Азербайджану підтвердило домовленість про припинення вогню. «Антитерористичні заходи» зупиняються.
Видання «Арменпрес» зазначає, що у Карабасі в результаті обстрілів загинули 32 людини, понад 200 — поранені.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але він заселений вірменами.
- 19 вересня Міноборони Азербайджану оголосило про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабасі. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести війська з Нагірного Карабаху та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку «військових провокацій і терактів» з боку сил Вірменії.
- Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав засідання Радбезу Вірменії та звернувся до нації. Він підтвердив обстріл по всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, а також спроби прорвати лінію оборони і звинуватив Баку в намірі провести етнічні чистки вірмен.