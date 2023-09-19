Медіа: Зеленський відвідає Канаду після візиту до США

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Президент Володимир Зеленський відвідає Канаду цього тижня, після візиту до США.

Про це пише канадське медіа CBC із посиланням на джерела.

Під час поїздки до Канади Зеленський, найімовірніше, відвідає Оттаву і Торонто. Очікується, що він виступить у парламенті.

Це буде перша поїздка українського президента до Канади після початку повномасштабної війни. Її ще не анонсували офіційно.