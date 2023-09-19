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Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану і росії

Автор:
Анна Холоднова
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Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, а також проти росії, повідомляють на сайті відомства.

Під обмеження потрапили сім людей і чотири юрсоби з Ірану, Китаю, росії та Туреччини, що беруть участь у розробці іранських безпілотників і військової авіації. Санкції стосуються іранської авіаційної промислової компанії (HESA), яка виробляє іранські БпЛА серій Ababil і Shahed. Зокрема, у переліку:

20 липня Рада Європейського Союзу ухвалила додаткові санкції проти Ірану за його військову підтримку режиму в Сирії та війни росії проти України. Під забороною опинився експорт із ЄС до Ірану компонентів для виробництва безпілотників. Також введені нові обмеження на подорожі та заморожені активи людей, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.