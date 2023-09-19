Франція ініціює засідання Радбезу ООН через ситуацію в Нагірному Карабасі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Франція ініціює засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку із загостренням ситуації у Нагірному Карабасі.
Про це повідомив французький президент Еманюель Макрон у телефонній розмові з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Політики поспілкувалися на тлі заяви Азербайджану про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабасі. Сторони вважають неприпустимим застосування сили й апелюють до міжнародних механізмів для деескалації.
Офіційний Азербайджан готовий зустрітися «з представниками вірменського населення, які проживають у Карабаському регіоні», але бойові дії припиняти не збираються аж до розпуску невизнаної «автономії».
«Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають здати всю зброю, а незаконний режим має бути розпущений», — заявили в адміністрації президента Азербайджану.
В іншому разі «антитерористичні заходи триватимуть до кінця».
- 1991 року Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, які тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнано частиною Азербайджану.
- 27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі спалахнув наймасштабніший за останні роки воєнний конфлікт, який тривав півтора місяця. Сторони використовували танки, важку артилерію й авіацію. Під час конфлікту загинули приблизно сім тисяч людей.
- У ніч на 10 листопада представники Вірменії, Азербайджану й росії (як посередника) підписали заяву про припинення війни в Карабасі. За домовленостями уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістили 1960 російських миротворців. Азербайджан отримав право зайняти три райони — Кельбаджарський, Агдамський і Лачинський.
- Після цього між країнами були нові загострення. Від грудня 2022 року Азербайджан, зокрема, блокує Лачинський коридор. Через блокаду в Нагірному Карабасі зростає брак продуктів і медикаментів, є перебої з газом і електрикою.
- Міноборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабасі для «відновлення конституційного ладу». Пашинян заявив, що Вірменія не планує брати участь у військових діях у Карабаському районі Азербайджану, який розпочав антитерористичну операцію в регіоні.