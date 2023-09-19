Делегація України переконана, що Міжнародний суд ООН має юрисдикцію для розгляду справи геноциду
- Автори:
- Ліза Бровко, Оксана Коваленко
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Оксана Коваленко / «Бабель»
Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич сподівається, що за підсумками слухань, які відбуваються цього тижня, і після другого раунду усних слухань наступного тижня Міжнародний суд ООН у Гаазі перейде до слухання справи геноциду по суті.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.
«Ми твердо переконані, що суд має юрисдикцію, оскільки самі звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про геноцид були і залишаються причинами, через які російська федерація здійснює своє брутальне повномасштабне вторгнення в Україну. Тож вважаємо, що сьогодні ми представили хорошу добірку як юридичних, так і фактичних матеріалів… І сподіваємось, що цей суд перейде до слухань справи по суті», — наголосив Кориневич.
Його запитали, чи буде Україна звертатися до Міжнародного суду ООН вже безпосередньо зі звинуваченнями, що росія здійснює в Україні геноцид. На це посол відповів так: для цього потрібно подивитися, як триває розслідування кримінального провадження, як їх розглядають національні суди і що про це скажуть міжнародні організації і Міжнародний кримінальний суд.
Антон Кориневич також додав, що якщо суд перейде до справи по суті і винесе рішення, це впливатиме на інші провадження в різних судах та інстанціях, що стосуються російського вторгнення в Україну та злочинів, які вона там скоює.
- Україна подала позов проти рф у справі геноциду 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Кремль звинувачував Київ у «геноциді» жителів Донбасу і використав це як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.
- 18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти росії щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду.
- Російська делегація мала слово 18 вересня і намагалася довести суду, що суд не має юрисдикції, щоб розглядати справу, а предмет спору нібито відсутній. Україна виступає 19 та 27 вересня. Росія ще раз виступить 25 вересня.