Із порту «Чорноморськ» вийшло перше судно з українським зерном

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З порту «Чорноморськ» вийшло перше судно з трьома тоннами українського зерна Resilient Africa.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Судно прямує до Босфору по тимчасовому коридору, встановленому Військово-морськими силами ЗСУ. Минулого тижня по ньому Resilient Africa зайшло в порт.

Друге судно перебуває в порту для завантаження українською пшеницею для Єгипту.

Екіпаж суден, які йдуть під прапорами Ліберії та Палау, складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.