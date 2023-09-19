Із порту «Чорноморськ» вийшло перше судно з українським зерном
- Автор:
- Ліза Бровко
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З порту «Чорноморськ» вийшло перше судно з трьома тоннами українського зерна Resilient Africa.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Судно прямує до Босфору по тимчасовому коридору, встановленому Військово-морськими силами ЗСУ. Минулого тижня по ньому Resilient Africa зайшло в порт.
Друге судно перебуває в порту для завантаження українською пшеницею для Єгипту.
Екіпаж суден, які йдуть під прапорами Ліберії та Палау, складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.
- 16 вересня перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Серед них було Resilient Africa.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту.