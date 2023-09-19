Данія передасть Україні ще 45 танків
- Автор:
- Анна Холоднова
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Defence gallery
Данія передасть Україні ще 45 танків — це будуть 15 модернізованих Т-72ЕА, а також 30 Leopard 1.
Про це заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен під час зустрічі на американській військовій базі «Рамштайн» у Німеччині.
За його словами, танки Т-72ЕА можуть бути негайно включені до складу Збройних сил України, тоді як для використання Leopard українським військовим необхідна додаткова підготовка.
- Данія вже надала Україні озброєння для ППО і танки Leopard сімейства 1 і 2. Також Данія навчає українських танкістів та пілотів винищувачів. Країна обіцяє у майбутньому передати Україні 19 літаків F-16.
- На танки витратили частину з 5,8 мільярда данських крон ($833 мільйони), які Данія надала Україні минулого тижня. Загальна сума розподілена на три етапи — 4,3 мільярда датських крон ($617 млн) виділені на цей рік, 1,4 мільярда ($209 млн) на 2024 рік та 52 мільйони ($7 млн) на 2025 рік.