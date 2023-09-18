У Білорусі у таборі «ПВК Вагнера» демонтували всі намети
- Автор:
- Анна Холоднова
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Радіо Свобода
Супутниковий знімок сервісу Planet.com свідчить, що у таборі «ПВК Вагнера» в білоруському селі Цель демонтували всі намети.
Про це пише «Радіо Свобода».
Знімок, зроблений зранку 18 вересня, порівняли з фотографією від 9 вересня.
За інформацією місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як тисячу «вагнерівців», повідомляє Нацспротив.
За їхніми даними, наразі 200 найманців ПВК залишаються інструкторами у спецпідрозділах МВС та Міноборони Білорусі.
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалась до Білорусі. Євгеній Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг» і зареєстрував компанію «Група «Вагнер» — як «освітню організацію».
- У селі Цель Осиповицького району Могильовської області облаштували табір «вагнерівців». Міноборони Білорусі стверджувало, що там військових навчають бойової підготовки.
- Увечері 23 серпня в Бологовському районі Тверської області розбився літак бізнес-класу, що належав власнику «ПВК Вагнера» Євгенію Пригожину — він був у списку пасажирів рейсу. Влада заявила, що всі семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. Їхні тіла забрали на експертизу і впізнання. 27 серпня Слідчий комітет рф офіційно підтвердив загибель Євгенія Пригожина.