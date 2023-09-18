У Білорусі у таборі «ПВК Вагнера» демонтували всі намети

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Радіо Свобода

Супутниковий знімок сервісу Planet.com свідчить, що у таборі «ПВК Вагнера» в білоруському селі Цель демонтували всі намети.

Про це пише «Радіо Свобода».

Знімок, зроблений зранку 18 вересня, порівняли з фотографією від 9 вересня.

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За інформацією місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як тисячу «вагнерівців», повідомляє Нацспротив.

За їхніми даними, наразі 200 найманців ПВК залишаються інструкторами у спецпідрозділах МВС та Міноборони Білорусі.