Голова МЗС Китаю відвідує росію для переговорів з безпеки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї приїхав до росії для переговорів з питань безпеки. Це може бути підготовка до візиту путіна в Пекін.
Про це пише BBC.
Китайське МЗС повідомляло, що Ван Ї буде в росії протягом чотирьох днів для «консультацій зі стратегічної безпеки». Він зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим.
Російські медіа пишуть, що ключовою темою буде повномасштабна війна рф проти України. Також обговорять «розширення сил та інфраструктури НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні»
- Візит китайського дипломата Ван Ї відбувається одразу після того, як росію відвідав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. За даними західних медіа, Москва просила Кім Чен Ина про боєприпаси в обмін на технології та нафту. У ГУР України заявили, що Північна Корея вже півтора місяця постачає росії боєприпаси.
- Наприкінці серпня Bloomberg писав, що путін поїде в Китай, і це буде його перший візит за кордон після видачі ордера на арешт. Джерела зазначають, що Кремль готує візит путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях», що відбудеться в жовтні.