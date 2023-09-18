Голова МЗС Китаю відвідує росію для переговорів з безпеки

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї приїхав до росії для переговорів з питань безпеки. Це може бути підготовка до візиту путіна в Пекін.

Про це пише BBC.

Китайське МЗС повідомляло, що Ван Ї буде в росії протягом чотирьох днів для «консультацій зі стратегічної безпеки». Він зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим.

Російські медіа пишуть, що ключовою темою буде повномасштабна війна рф проти України. Також обговорять «розширення сил та інфраструктури НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні»