Зʼявилися фото наслідків атаки на підводний човен «Ростов-на-Дону» у Севастополі

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У Севастополі 13 вересня зазнали атаки російські десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону» на одному із судноремонтних підприємств.

Осінтери Conflict Іntelligence Тeam отримали фото «Ростова-на-Дону». На них видно пробоїни й серйозні пошкодження корпусу підводного човна. Це вказує на два удари.

Імовірні місця ударів по підводному човні «Ростов-на-Дону». Conflict intelligence team